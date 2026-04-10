CAMINERA INCAUTÓ ACOPLADO BUSCADO DESDE CÓRDOBA Y DETUVO A DOS PERSONAS CON PEDIDOS DE CAPTURA

Peritos de la Planta Verificadora de Villa Ángela secuestraron un acoplado porque era buscado por la justicia de Córdoba.

Fue llevado a realizar la verificación física y fue así como supieron que tenía un pedio de secuestro de la Policía de esa provincia.

La fiscalía ordenó la incautación del rodado y que prosigan actuaciones de rigor.

Resistencia

En otro procedimiento realizado en la intersección de la RN 16 y avenida Sabín detuvieron a un joven.

Tenía pedido de captura en una causa por supuesta infracción a la ley N° 22415 Código Aduanero, a solicitud del Juzgado Federal N° 2 de Formosa.

Asimismo, más temprano, mientras se desplegaba el operativo Plan Paraná, detuvieron a un hombre en el puente Gral. Belgrano.

Era buscado por supuesta infracción a la ley N° 23737 de Estupefacientes.

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