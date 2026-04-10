JAVIER MILEI Y FEDERICO STURZENEGGER PREPARAN EL CIERRE DE ORGANISMOS PÚBLICOS Y MÁS DESPIDOS
El gobierno de Javier Milei ya despidió a cerca de 70 mil trabajadores estatales y ahora prepara un nuevo proyecto de ley que le permita seguir pasando la motosierra.
“Va a ser una revisión integral”, expresaron fuentes ibertarias a TN. El año pasado, gracias a las facultades delegadas, Milei había dispuesto por ejemplo la disolución de Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito; la eliminación de la ARICCAME, del INAFCI y del INASE; y la transformación del INTI, el INTA, el INV y el INPI.
En el Ejecutivo evitan por el momento fijar una fecha de envío, advierten que el texto será remitido en los próximos meses y sostienen que antes buscarán ordenar otros proyectos en la agenda del Congreso, como la Ley Hojarasca y el paquete de propiedad privada. La estrategia oficial es no abrir una discusión de alta conflictividad hasta no tener definido el momento político y el volumen de apoyos que pueden reunir en Diputados y el Senado.