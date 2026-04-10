FÚTBOL LIBRE POR CELULAR: CÓMO VER EN VIVO REAL MADRID VS. GIRONA
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Real Madrid vs. Girona por la LaLiga de España 2025/26.
El inicio de la fecha 31 de LaLiga de España tendrá como protagonista al Real Madrid, que este viernes recibirá al Girona con la necesidad de volver al triunfo y mantenerse en la pelea por el campeonato. El encuentro se disputará en el estadio Santiago Bernabéu desde las 16:00, en un contexto en el que cada punto resulta determinante en la recta final del torneo.
El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa llega a este compromiso golpeado desde lo anímico tras la caída sufrida en la ida de los cuartos de final de la Champions League frente al Bayern Múnich. Ese resultado no solo dejó preocupación por el rendimiento, sino que también obligó al cuerpo técnico a replantear la planificación inmediata.
Con la revancha en Alemania en el horizonte, no se descarta que el entrenador opte por una rotación importante en el once inicial. La idea sería preservar a varios titulares para llegar en óptimas condiciones a un duelo decisivo a nivel internacional, lo que abriría la puerta a futbolistas que habitualmente tienen menos minutos.
En el plano local, el Merengue se encuentra en la segunda posición con 69 puntos, a siete unidades del líder, el Barcelona. Esa diferencia obliga al equipo merengue a no dejar puntos en el camino si pretende mantener vivas sus aspiraciones al título, especialmente considerando la regularidad que viene mostrando su principal competidor.
Sin embargo, su presente en LaLiga también genera ciertas dudas. En la última jornada, el conjunto madrileño cayó 2-1 frente al Mallorca en condición de visitante, un resultado que cortó su impulso y evidenció algunas falencias que deberá corregir rápidamente.
La fecha continuará con partidos de alto voltaje, entre los que se destaca el clásico catalán entre Barcelona y Espanyol. El equipo dirigido por Hansi Flick atraviesa un gran momento en el torneo local, donde acumula seis victorias consecutivas, aunque también llega con desgaste tras su compromiso en Champions frente al Atlético de Madrid.
En este contexto, la Casa Blanca sabe que no puede permitirse más tropiezos. El duelo ante Girona aparece como una oportunidad para recuperar sensaciones, sumar de a tres y presionar a su eterno rival en la lucha por el campeonato.
Formaciones de Real Madrid vs. Girona por LaLiga 2025/26
- Real Madrid: Andriy Lunin; Dani Carvajal, Eder Militao, Dean Huijsen, Fran Garcia; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler; Brahim Díaz, Kylian Mbappé. DT: Álvaro Arbeloa.
- Girona: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Alejandro Frances, Alex Moreno; Viktor Tsigankov, Ivan Martin, Axel Witsel, Fran Beltran, Azzedine Ounahi; Abel Ruiz. DT: Miguel Ángel Sánchez Muñoz.
Cómo ver en vivo Real Madrid vs. Girona
La televisación estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
El cronograma de la fecha 31 de LaLiga de España
Viernes 10/4
- Real Madrid – Girona a las 16
Sábado 11/4
- Real Sociedad – Alavés a las 9
- Elche – Valencia a las 11:15
- Barcelona – Espanyol a las 13:30
- Sevilla – Atlético Madrid a las 16
Domingo 12/4
- Osasuna – Betis a las 9
- Mallorca – Rayo Vallecano a las 11:15
- Celta de Vigo – Real Oviedo a las 13:30
- Athletic de Bilbao – Villarreal a las 16
Lunes 13/4
- Levante – Getafe a las 16