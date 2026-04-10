Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Real Madrid vs. Girona

La fecha continuará con partidos de alto voltaje, entre los que se destaca el clásico catalán entre Barcelona y Espanyol. El equipo dirigido por Hansi Flick atraviesa un gran momento en el torneo local, donde acumula seis victorias consecutivas, aunque también llega con desgaste tras su compromiso en Champions frente al Atlético de Madrid.

En este contexto, la Casa Blanca sabe que no puede permitirse más tropiezos. El duelo ante Girona aparece como una oportunidad para recuperar sensaciones, sumar de a tres y presionar a su eterno rival en la lucha por el campeonato.

Formaciones de Real Madrid vs. Girona por LaLiga 2025/26

Real Madrid: Andriy Lunin; Dani Carvajal, Eder Militao, Dean Huijsen, Fran Garcia; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler; Brahim Díaz, Kylian Mbappé. DT: Álvaro Arbeloa.

Andriy Lunin; Dani Carvajal, Eder Militao, Dean Huijsen, Fran Garcia; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler; Brahim Díaz, Kylian Mbappé. Girona: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Alejandro Frances, Alex Moreno; Viktor Tsigankov, Ivan Martin, Axel Witsel, Fran Beltran, Azzedine Ounahi; Abel Ruiz. DT: Miguel Ángel Sánchez Muñoz.

Cómo ver en vivo Real Madrid vs. Girona

La televisación estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

El cronograma de la fecha 31 de LaLiga de España

Viernes 10/4

Real Madrid – Girona a las 16

Sábado 11/4

Real Sociedad – Alavés a las 9

Elche – Valencia a las 11:15

Barcelona – Espanyol a las 13:30

Sevilla – Atlético Madrid a las 16

Domingo 12/4

Osasuna – Betis a las 9

Mallorca – Rayo Vallecano a las 11:15

Celta de Vigo – Real Oviedo a las 13:30

Athletic de Bilbao – Villarreal a las 16

Lunes 13/4