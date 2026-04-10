POLÉMICA EN ARABIA SAUDITA: DENUNCIAS CRUZADAS POR SUPUESTOS BENEFICIOS A CRISTIANO RONALDO
Futbolistas de un equipo rival estallaron contra el arbitraje tras un partido cargado de polémicas y apuntaron directamente contra el contexto que rodea al astro portugués.
Un nuevo escándalo sacude al fútbol de Arabia Saudita y tiene como eje indirecto a Cristiano Ronaldo. En las últimas horas, jugadores del Al-Ahli manifestaron su bronca tras un partido lleno de decisiones arbitrales cuestionadas y dejaron entrever que existiría un supuesto favoritismo en la competencia local. Todo se desató luego del empate 1-1 frente a Al-Fayha, un encuentro en el que el conjunto reclamó hasta tres posibles penales que no fueron sancionados.
Las jugadas generaron un fuerte malestar dentro del plantel, que no dudó en exponer públicamente su descontento. Uno de los que alzó la voz fue Ivan Toney, delantero del equipo, quien dejó una frase cargada de ironía y suspicacia: “Ya sabemos quien se beneficiará, ¿a quién estamos persiguiendo». Sus palabras fueron interpretadas como una clara referencia al Al Nassr, equipo en el que milita Cristiano Ronaldo y que actualmente lidera el campeonato.
Lejos de calmarse, las críticas continuaron con un mensaje contundente: “Es evidente qué influencias hay. Probablemente soy el malo de la película por decir la verdad y señalar arbitrajes pésimos. Es increíble cómo se puede pasar por alto cosas así o simplemente hacer la vista gorda”. Las palabras del delantero reflejan una sensación de injusticia que, según él, afecta directamente la competitividad del campeonato.
Otro de los protagonistas que se sumó al reclamo fue Galeno, quien utilizó sus redes sociales para lanzar una acusación aún más fuerte: “Pueden entregar la copa, eso es lo que quieren. Quieren darle la copa a una persona, es una falta de respeto con nuestro club”.
El malestar no quedó únicamente en declaraciones individuales. Desde la dirigencia del Al Ahli también se pronunciaron mediante un comunicado oficial en el que expresaron su enojo por lo ocurrido: “La directiva del club expresa su profunda insatisfacción con los errores arbitrales que afectaron el partido de hoy”.
En este contexto, el campeonato saudí vuelve a quedar bajo la lupa por las decisiones arbitrales y las sospechas de favoritismo hacia los equipos más poderosos. Si bien no existen pruebas concretas que respalden estas acusaciones, el impacto mediático de las declaraciones y la figura de Cristiano amplifican el conflicto. Con la liga entrando en su tramo decisivo, el foco ahora estará puesto en cómo responden las autoridades ante estas denuncias y si logran disipar las dudas que comenzaron a instalarse en torno a la transparencia del torneo.