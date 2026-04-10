GENERAL SAN MARTIN SECUESTRARON MÁS DE 200 KILOS DE CARNE NO APTA PARA EL CONSUMO

Un operativo cerrojo en Costa Guaycurú finalizó con vehículos interceptados y carne decomisada.

En un procedimiento que incluyó un seguimiento por caminos rurales, efectivos del Departamento de Seguridad Rural de General San Martín lograron desarticular una maniobra de transporte y comercialización ilegal de carne vacuna. El operativo culmina con el secuestro de más de un cuarto de tonelada de productos cárnicos que no contaban con cadena de frío ni habilitación sanitaria.

El hecho se inició este mediodía, cuando el personal policial que realizaba controles preventivos en la prolongación sur de la calle Rivadavia avistó una camioneta Toyota Hilux y un Chevrolet Corsa. Al notar la presencia de los uniformados, ambos conductores realizaron una maniobra en “U” y aprendieron la fuga a alta velocidad.

Rápidamente se inició un seguimiento, logrando que los agentes interceptaran primero a la camioneta en la zona de Costa Guaycurú. Al inspeccionar la caja del vehículo, detectaron piezas de carne vacuna transportadas de manera precaria.

Faena clandestina y pruebas digitales

La intervención continuó con el segundo vehículo, que intentó ocultarse en una finca cercana. Allí, se identificó al conductor y se entrevistó al propietario del campo, donde se constató la existencia de restos de una faena reciente (cuero, cabeza y vísceras).

Durante el operativo, fue clave la declaración de uno de los involucrados, quien presentó mensajes de WhatsApp como prueba de que el dueño del campo ofrecía los productos para la venta. Ante esta evidencia, se dio intervención a la Dirección de Ganadería.

Salud pública

Se dio intervención a la Dirección de Ganadería, que dispuso el secuestro total de los 260 kilogramos de carne y su incineración inmediata, dado que representaban un riesgo para la salud al carecer de controles bromatológicos. Los involucrados fueron notificados por infracción a la Ley Federal de Carnes y quedaron a disposición de la Justicia.

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