ASISTENCIA EN ZONAS AFECTADAS POR LA CRECIDA DEL RÍO BERMEJO

Efectivos y unidades especiales continúan asistiendo a distintos parajes en operativos que se mantienen desde hace varios días.

En el marco de los operativos desplegados por la emergencia hídrica, personal de la Comisaría de Comandancia Frías continúan trabajando intensamente en la asistencia a familias afectadas por la crecida del río.

Durante la jornada de hoy, se llevaron adelante nuevos procedimientos con la participación de móviles policiales, embarcaciones y personal especializado, incluyendo la colaboración de la División Patrulla Fluvial y la División Bomberos de Juan José Castelli.

Los equipos se dirigieron a diversos parajes de la zona, donde brindaron ayuda directa a los vecinos, realizando tareas de traslado, relevamiento de situaciones y acompañamiento.

Cabe destacar que estos operativos se vienen desarrollando desde hace varios días de manera sostenida, con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas por la inundación provocada por la crecida del Río Bermejo.

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