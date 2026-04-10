SAENZ PEÑA AVANZAN EN LA INVESTIGACIÓN POR HOMICIDIO CON ALLANAMIENTOS Y SECUESTRO DE PRUEBAS CLAVE

En el marco de la investigación por el homicidio de Hugo Alejandro Ibarrola, la División de Investigaciones Complejas Interior de Presidencia Roque Sáenz Peña llevó adelante este viernes una serie de allanamientos que arrojaron resultados positivos para el esclarecimiento del hecho.

Bajo la supervisión de los ayudantes fiscales y por disposición del Juzgado de Garantías local, las medidas judiciales se concentraron en dos domicilios del Barrio La Madrid, con el objetivo de hallar elementos vinculados directamente al crimen.

Resultados de los operativos:

Primer Domicilio (Calle 9 entre 12 y 14): Tras una exhaustiva requisa, los efectivos policiales procedieron al secuestro de una remera con manchas rojizas compatibles con rastros de sangre, la cual pertenecería a un joven que ya se encuentra aprehendido en la causa. Asimismo, se incautó un teléfono celular marca Samsung que será sometido a pericias por su interés para la investigación. Una mujer residente del lugar fue notificada de las actuaciones en libertad.

Segundo Domicilio (Calle 7 entre 0000 y 2): En esta vivienda, el personal policial logró el secuestro de un pantalón de jean con manchas símil sangre en la zona del muslo y un cuchillo tipo cocina con una hoja metálica de 18 centímetros. Estos elementos fueron integrados a la causa como posibles evidencias materiales del ataque.

Las diligencias contaron con la intervención de la Fiscalía N° 1, a cargo del Dr. César Luis Collado, quien dispuso que todos los elementos secuestrados sean preservados para las peritaciones correspondientes en el marco de la carátula de «Supuesto Homicidio».

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