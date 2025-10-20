VIOLENTA AGRESIÓN A LA SALIDA DE UN EVENTO BAILABLE: UN JOVEN RESULTÓ CON POLITRAUMATISMOS

Juan Jose Castelli – Chaco – 19 de octubre de 2025 – Un lamentable hecho de violencia se registró en la madrugada de este domingo, a la salida de un evento bailable realizado en el predio al aire libre, conocido en la ciudad por ser escenario de numerosos encuentros sociales que, generalmente, transcurren sin mayores inconvenientes.

El hecho, que se dio por fuera del predio y una vez finalizado el evento, fue denunciado por Facundo Nahuel Ramírez, de 19 años, quien se presentó en horas de la tarde en la Comisaría Primera para relatar lo sucedido.

Según consta en la denuncia, alrededor de las 6 de la mañana, Facundo se encontraba retirándose del lugar en compañía de un amigo, Santiago Rausch (18), y se disponía a retirar su motocicleta del estacionamiento cuando observó una pelea entre varios jóvenes en la vía pública, cercana al sitio donde se encontraba. En ese momento, sin haber participado del altercado, fue abordado violentamente por un grupo de al menos siete personas.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, uno de los agresores, identificado como C.V., le propinó un golpe de puño en la zona del cuello, haciéndolo caer de la moto. Inmediatamente después, los demás sujetos comenzaron a golpearlo en el suelo con piñas y patadas, provocándole múltiples lesiones, así como daños a su motocicleta Motomel Blitz, color negro con calcomanías verde flúor, que sufrió roturas en el farol delantero y en los plásticos de la pechera.

Ramírez aclaró que no tenía conflictos previos con los agresores ni participó en la pelea previa a la agresión. “Desconozco el motivo de su reacción”, sostuvo en la denuncia, en la que también manifestó su voluntad de accionar penalmente contra los identificados C.V., C.R. y los demás involucrados.

El joven fue trasladado al hospital local, donde se le diagnosticaron hematomas y politraumatismos, y se encuentra en estado estable. Para este lunes está previsto que se le realice una TAC por solicitud del profesional médico a cargo, con el fin de descartar lesiones internas de mayor gravedad.

El caso está siendo investigado por las autoridades, quienes deberán determinar las circunstancias exactas del ataque y avanzar en la identificación plena del resto de los involucrados.

Relacionado