DONALD TRUMP AUTORIZÓ A LA CIA A REALIZAR OPERACIONES ENCUBIERTAS EN VENEZUELA

Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) a llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de Venezuela. Añadió que está considerando lanzar ataques dirigidos a los carteles de la droga en ese país.

Tras la autorización de Trump, la CIA podría actuar contra Nicolás Maduro o su gobierno, ya sea de forma unilateral o en conjunción con una operación militar más grande.

En las últimas semanas, las fuerzas armadas estadounidenses realizaron al menos cinco ataques a barcos sospechosos de transportar drogas en el Caribe. Al respecto, Trump anunció que también se está evaluando llevar a cabo posibles ataques terrestres.

Al ser consultado por la prensa sobre los motivos por los cuales había autorizado el ingreso de la CIA a Venezuela, Trump respondió: «En realidad, lo autoricé por dos razones. Número uno, ellos (Venezuela) han vaciado sus prisiones (y enviado a los presos a) Estados Unidos».