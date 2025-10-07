VILLA RÍO BERMEJITO: “NO VOLVAMOS AL PASADO QUE TANTO DAÑO LE HIZO AL CHACO Y AL PAÍS” AFIRMÓ ZDERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Leandro Zdero, junto a los candidatos a senadores y diputados nacionales de la lista 503, llevó la propuesta de orden, renovación y transparencia a Villa Río Bermejito de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. En un contundente discurso, Zdero pidió el acompañamiento de los vecinos “para no volver al pasado que tanto daño le hizo al Chaco y al país”.

La lista 503, color violeta, estuvo hoy en Villa Río Bermejito con el objetivo de “no dar ni un paso atrás y consolidar el esfuerzo realizado hasta ahora”. “Argentina atravesaba un momento muy complicado, antes de 2023. El país se venía a pique, nuestra plata no valía y cada vez que ibas al supermercado eso se veía reflejado en los precios”, recordó Zdero sobre la situación económica que atravesaba el país, hace tan solo unos años.

Por esa línea, acompañado del intendente Omar Reis, precisó: “Argentina estaba atravesando una crisis económica con una inflación descontrolada, y logramos revertir esa situación. Sabemos que todavía falta mucho por hacer, pero no podemos permitir que el kirchnerismo vuelva, porque ya demostraron quiénes son y el daño que le causaron al país y, sobre todo, a nuestra provincia”.

Además, Zdero dejó en claro que estas elecciones definen el futuro y el rumbo que queremos para el Chaco y para el país. “El 26 de octubre tenemos dos opciones: una es el modelo populista que todos conocemos, el que gobernó 16 años la provincia y dejó los peores índices de pobreza y de educación. La otra opción es la lista 503, integrada por hombres y mujeres honestos y confiables, pero fundamentalmente que van a defender los intereses de todos los chaqueños en el Congreso”, concluyó.

SILVANA SCHNEIDER: “HAY QUE RATIFICAR EL CAMBIO QUE INICIAMOS EN 2023”

Por su parte, la vicegobernadora y candidata a senadora, Silvana Schneider, agradeció las enormes muestras de cariño recibidas en Villa Río Bermejito. “Este cariño nos llena de fuerza y nos empuja a seguir adelante”, afirmó.

Sobre las elecciones legislativas, Schneider sostuvo: “Estamos llevando cada una de nuestras propuestas a cada rincón del Chaco pero fundamentalmente es importante no dar ningún paso atrás. Nos costó mucho dar vuelta la página, entonces necesitamos ratificar el cambio que iniciamos en 2023”.

Por último, puso énfasis en la calidad de gestión del gobernador Zdero “Tenemos a un gobernador que gestiona muchísimo, junto a un gran equipo que conformamos en el Gobierno provincial. Estamos comprometidos en seguir mejorando y trabajando juntos para elevar la calidad de vida de nuestra comunidad”.

