DEPARTAMENTO ANTINARCÓTICOS INTERIOR: SECUESTRAN UNA CAMIONETA CON PEDIDO DE SECUESTRO EN UN OPERATIVO TRIPARTITO

El procedimiento se realizó en una zona rural del límite entre Chaco, Santiago del Estero y Salta, en el marco de controles vehiculares preventivos orientados a combatir el narcotráfico, el contrabando y los delitos de abigeato.



Este lunes por la tarde, alrededor de las 18:40, personal de la División Operaciones Drogas Interior Taco Pozo, dependiente del Departamento Antinarcóticos Interior, llevó adelante un operativo en el marco del Servicio de Seguridad Preventiva Tripartito, desplegado en el mojón limítrofe entre Chaco, Santiago del Estero y Salta, en inmediaciones de Picada Eta y Barilari, a unos 140 kilómetros de Taco Pozo.

Durante el control vehicular, los efectivos interceptaron una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 46 años.

Al verificar los datos del vehículo mediante el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), se constató que presentaba pedido de secuestro activo desde el 15 de octubre de 2024, por una causa de “Hurto Agravado”, solicitada por la UFI N° 13 del Departamento Judicial Lomas de Zamora (Buenos Aires).

Informado de la situación, el fiscal de la Fiscalía N° 1 de Presidencia Roque Sáenz Peña dispuso el secuestro del vehículo y la notificación en libertad del conductor, en el marco de la causa “Supuesta Infracción al Art. 277 del Código Penal Argentino (Encubrimiento)”.

