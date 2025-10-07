RESISTENCIA: UN DETENIDO CON PEDIDO DE CAPTURA Y SECUESTRO DE UNA MOTO CON MOTOR ADULTERADO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En la jurisdicción de la Comisaría Novena de Resistencia, tras patrullajes preventivos, culminaron con la detención de un hombre con pedido activo de captura y el secuestro de una motocicleta de dudosa procedencia.



El primer operativo se concretó alrededor de las 01:15, cuando personal policial de la Comisaria Novena realizaba patrullaje sobre avenida Rissione al 2800 e intentó identificar a un sujeto.

Al notar la presencia de los agentes, emprendió la huida a bordo de una motocicleta tipo 110, la cual abandonó en inmediaciones de calle Capilla del barrio Mujeres Argentinas, dándose luego a la fuga a pie.

Pese a la resistencia de familiares que intentaron impedir el procedimiento, los efectivos lograron secuestrar el rodado, constatando posteriormente que el número de motor se encontraba aparentemente adulterado.

Minutos después, cerca de las 01:30, en el marco del Operativo de Seguridad Preventiva “Refuerzo Nocturno”, el perosnal de la Dirección de Policía Caminera (N-35), mientras patrullaba la zona del Jardín N°137 Eduardo Mansilla, ubicado en Sargento Cabral y calle 10, procedió a identificar a un sujeto mediante el Sistema de Gestión Biométrica (SI.GE.BI).

El control permitió establecer que se trataba de que se trataba de un sujeto de 25 años, quien registraba pedido activo de captura desde el 27/06/2025, en una causa judicial por “Amenazas en contexto de violencia de género y daños”, a cargo del Equipo Fiscal de Violencia de Género.

Ante ello, se procedió a su traslado a Medicina Legal y posteriormente fue puesto a disposición de la Comisaría Novena para los fines legales pertinentes.

Ambos procedimientos forman parte del refuerzo de los controles nocturnos y tareas preventivas que la Policía del Chaco desarrolla en el Gran Resistencia, con el objetivo de detectar personas buscadas y vehículos con irregularidades.

