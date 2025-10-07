GRAN RESISTENCIA: DOS HOMBRES FUERON DEMORADOS CON ARMAS, UNA DE ELLAS ERA RÉPLICA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los procedimientos se realizaron durante la madrugada en distintos puntos de Resistencia y Barranqueras, en el marco de tareas de prevención y control.



Durante la madrugada de este martes, en distintas intervenciones del personal de la División Patrulla Preventiva y de la División Infantería procedieron al secuestro de un arma de fuego y una réplica tipo pistola, además de la demora de dos personas.

El primer procedimiento fue realizado cerca de la 01:15 por personal de la División Patrulla Preventiva, en la intersección de calles Concepción del Bermejo y Fortín Arenales, de Resistencia. En el lugar, los agentes demoraron a un joven de 17 años, quien ocasionaba desorden en la vía pública.

Tras ser identificado detectaron que tenía una réplica de arma de fuego tipo pistola, de material plástico en la zona de su cintura. El joven no pudo justificar la procedencia ni tenencia del elemento, motivo por el cual fue trasladado a la Comisaría Segunda tras pasar por Medicina Legal, quedando a disposición de la magistratura interviene.

Minutos después, alrededor de la 01:40, en la ciudad de Barranqueras, personal del Departamento Infantería, mientras patrullaban por el barrio La Toma identitificaron a un sujeto de 39 años. Al momento del control, nuevamente detectaron que el hombre portaba entre sus prendas una pistola marca FM Browning, con cargador y dos cartuchos municionados.

Informado el hecho a la Fiscalía de Investigación Penal N°14, dispuso que el ciudadano sea notificado de la causa en libertad por infracción al artículo 189 bis del Código Penal Argentino, mientras que el arma quedó secuestrada.

