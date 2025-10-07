EL ESPINILLO: EL GOBERNADOR ZDERO HABILITÓ OBRAS EN EL CEDEPRO Y ENTREGÓ REPRODUCTORES CAPRINOS PARA LA MEJORA GENÉTICA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

”Estamos recuperando otro CEDEPRO (Centro de Desarrollo Productivo) para que los productores puedan seguir trabajando en la zona, para que más familias tengan un sustento y puedan vivir mejor”, señaló el gobernador Zdero, recordando que ya se recuperaron los centros de Miraflores y Fuerte Esperanza.

Este lunes, el gobernador Leandro Zdero, acompañado por la vicegobernadora Silvana Schneider, habilitó las obras de refacción integral del Centro de Desarrollo Productivo (CEDEPRO) de El Espinillo. Además, entregó reproductores caprinos de razas Dorper y Santa Inés para fortalecer la mejora genética de los rodeos caprinos en la región.

La entrega de los reproductores se concretó en el marco del Programa Ganadero del Norte (Progano), impulsado por la Subsecretaría de Ganadería y Producción Animal del Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible.

Por otra parte, el Instituto de Tierras Fiscales, encabezado por Marilyn Canata, entregó títulos de propiedad que no solo representan un reconocimiento legal, sino también un legado tangible que los agricultores pueden dejar a sus descendientes.

Este proceso de titularización y formalización de tierras reivindica el derecho fundamental a la tierra, asegurando que las

generaciones futuras tengan una base sólida para continuar con la labor agrícola y el desarrollo rural. La dedicación y el trabajo de los productores rurales son fundamentales en este logro, evidenciando la importancia de la tierra como un recurso vital y un patrimonio familiar.

Desde Producción manifestaron que los técnicos del CEDEPRO estarán a cargo del control sanitario y genético de los animales, con seguimiento en territorio. “Por todo esto es fundamental que los profesionales vivan en El Impenetrable y estén cerca de los productores”, enfatizó el gobernador.

Nuevo sistema de seguridad con videovigilancia

Durante la jornada, el presidente de ECOM Chaco, Adrián Veleff, presentó el sistema de seguridad instalado en el CEDEPRO, que incluye:

-Antena satelital Starlink,

-Tendido de 300 metros de fibra óptica,

-5 cámaras de videovigilancia en el establecimiento,

-Y la instalación de un Smart TV para el monitoreo en la comisaría local.

Detalles de las obras

Las mejoras edilicias contemplaron:

-Renovación de maderas, postes e iluminación en los corrales.

-Colocación de cámaras de seguridad.

-Refacciones en el SUM: pintura, reparación de baños, colocación de alacena y bajo mesada, trabajos de mampostería, renovación de pisos, canaletas y aire acondicionado.

-Mejoras en las viviendas destinadas al veterinarios y a técnicos.

-Obras de electricidad y provisión de agua.

Acompañaron la jornada los ministros de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Hugo Domínguez, y de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik; el presidente de ECOM, Adrián Veleff; el subsecretario de Coordinación de Gabinete Económico, Guillermo Agüero; el presidente de Sameep, Nicolás Diez; junto a demás funcionarios provinciales.

