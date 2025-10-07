FUERTE OPERATIVO DE REFUERZO DE SEGURIDAD EN LA FRONTERA ENTRE CHACO, SALTA Y SANTIAGO DEL ESTERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El lanzamiento del operativo se realizó hoy en el mojón tripartito que une las 3 provincias, desde donde se movilizan las distintas fuerzas hacia zonas estratégicas.

El ministro de Seguridad, Dr. Hugo Matkovich, junto al jefe de Policía del Chaco, Comisario General (R) Fernando Javier Romero, el subjefe Comisario General Manuel Silva y autoridades del Ministerio de Seguridad, estuvieron este lunes en el lanzamiento del Operativo de Refuerzo de Seguridad en la zona limítrofe entre las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero. Durante la largada del operativo, Matkovich reafirmó “el compromiso del Gobierno provincial de combatir con decisión todo tipo de delitos y llevar tranquilidad a la ciudadanía”. El operativo se lleva adelante con la participación de fuerzas provinciales y nacionales, entre ellas Gendarmería Nacional Argentina, y tiene como objetivo combatir el narcotráfico, el contrabando y el abigeato, además de prevenir otras infracciones a las leyes vigentes. A través de controles vehiculares, patrullajes intensivos en rutas, avenidas y caminos rurales, y el uso de sistemas de identificación de personas, se busca reducir al mínimo los delitos y detectar posibles pedidos de captura o situaciones migratorias irregulares.

“El trabajo articulado entre provincias y fuerzas nacionales es clave para reforzar la seguridad, custodiar nuestras fronteras y garantizar la paz social”, concluyó el ministro Matkovich.

