AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Martes 7 de octubre

9:30 Hs- En el Club Social, encuentro previo con los Medios a la Feria

Internacional de Arte a.362 en Av. Alberdi 283.

Entrevistas con los artistas y con Marilyn Cristófani.

12:00 Hs- Expo Braford en Margarita Belén.

En 📍 Laguna Limpia

8:30 Hs- Operativo de abordaje territorial.

📍 En El Impenetrable | OPERATIVO 129.

Desde las 8:00 Hs entregas de módulos alimentarios y agua, en los Parajes: Manantiales, El Mojo, La Bolsa, La Esmeralda, Palma Sola, Campo Azul, Las Palomas, El Ñandubay, San Manuel, Miramar, El Palmar, Tres Pozos, y por la tarde desde las 15:00: en Parajes: Las Tunillas, El Algarrobal, Tres Quebrachos, El Simbolar, Río Muerto Cruz, Río San Manuel, Cuatro Bocas y Olla Quebrada.

💪 Los esperamos‼️

