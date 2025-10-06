LA MINISTRA NAIDENOFF DESTACÓ LOS AVANCES EN LAS AULAS CON LAS ENTREGAS DE LIBROS PARA LOS TRES CICLOS DE NIVEL PRIMARIO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Además, Naidenoff anunció nueva capacitación docente, concursos y nomabramientos de nuevos supervisores.

La ministra de Educación, Sofía Naidenoff, destacó la concreción de la tercera etapa de entrega de los libros del Programa “Aprendo Leyendo”, que tienen el objetivo de fortalecer el aprendizaje de la lectura y la escritura en niños de primero, segundo y tercer grado de todas las escuelas primarias chaqueñas. “Se van a ir entregando, nosotros monitoreamos el proceso en todas las regionales educativas, a través de los referentes del Plan de Alfabetización, cómo están los chicos en su avance y se entregan los siguientes libros”. Además, con gran satisfacción señaló que: “ya en el segundo y tercer ciclo de nivel Primario hemos avanzado mucho con la entrega de libros”, en cumplimiento de un acuerdo con Nación, así como también para el nivel Secundario se está trabajando en esta línea.

En cuanto a la XVII Feria Iberoamericana del Libro, que se desarrolla hasta el 12 de octubre en el Domo del Centenario, la ministra manifestó que “son muy interesantes todas las propuestas culturales y educativas que ofrece. La feria tiene diversión en el aprendizaje, desde ver y descubrir, hasta sentarse y hojear un libro con tranquilidad y lo más importante para los papás, es que se puede adquirir libros al 50% menos de su valor, lo que es una ayuda para el bolsillo. Leer es tendencia es y será, pero es una responsabilidad de los grandes que lo siga siendo por siempre”, sostuvo, comentando que el año pasado hubo un récord histórico de venta de libros para niños.

En este sentido, llamó “al compromiso social, más allá de los partidos”, instando que de ahora en adelante se siga trabajando con el dato para “revertir los números que duelen en educación”. “Nosotros, como equipo, lo queremos dejar establecido, ya sea por una ley o de alguna manera, para que las próximas gestiones de gobierno trabajen sobre los datos, que el compromiso y la dignidad de que los docentes sean reconocidos”.

NUEVA FORMACIÓN DOCENTE

Asimismo, la ministra anunció que se va a lanzar el programa de capacitación de la plataforma integral de aprendizaje Ticmas, creada por Infobae para Latinoamérica, que ofrece contenidos innovadores y recursos para maximizar la participación y el crecimiento académico de los estudiantes. Estará destinada a docentes de los institutos de Formación Docente de la provincia.

SE VIENEN CONCURSOS DOCENTES

Por otro lado, Naidenoff adelantó: “Estamos trabajando con los concursos docentes en tiempo y forma, lógicamente esta es una responsabilidad de las Juntas de Clasificación y desde el sistema nosotros lo vamos a hacer”, asegurando que “no sólo es ocuparnos de la lectura para el niño, sino también es dignificar al docente, y un concurso lo dignifica; todo eso también hace a la calidad educativa”. Anticipó que se prepara el concurso de ingreso para el Nivel Inicial, respetando la carrera docente; y “eso tiene que quedar como un compromiso, no puede volver a pasar que pasen años sin concursos” y “el postítulo, que es el tema de la capacitación, y que eso sea siempre para ir mejorando la calidad”. “Entonces, habrá una política educativa, y no políticas aisladas que no sirven para nada a la gente”, dijo la ministra.

SE NOMBRARÁN NUEVOS SUPERVISORES

Además, la ministra anunció que habrá nombramientos de supervisores. “Tenemos muy pocos supervisores, y su función es sumamente importante para acompañar a los directores y a los equipos de gestión de las instituciones en todo este proceso de transformación en el que estamos trabajando, que tiene como principal objetivo que: el chico lea y comprenda lo que lee”, comentando que este sector de la docencia recibe, desde inicio de año la capacitación de la Fundación Varkey, además, son capacitados para que estén informados en todos los procesos administrativos y pedagógicos para contener a las “Escuelas Alfa en Red” para profundizar la alfabetización integral de niños de 345 establecimientos de nivel Primario.

Naidenoff haciendo una reflexión, expresó: “Nosotros ingresamos al gobierno, y en campaña lo decíamos, no hay un eje de campaña que no se haya cumplido en cuanto a la mejora de la dignidad docente. Nosotros le decíamos al docente que la capacitación iba a ser gratuita; y lo hicimos para todos los niveles. Nosotros le dijimos al docente que los concursos iban a estar en tiempo y forma; y el año pasado se hicieron. Nosotros dijimos que le íbamos a ordenar los recursos para que las cosas mejoren y en eso estamos, ordenando porque muchos recursos se dilapidaban y, ahora, eso vuelve para que el gobernador pueda tomar decisiones”.

A la vez que afirmó: “El docente en la escuela tiene que estar para enseñar con el acompañamiento nuestro. La capacitación es gratuita, los libros están en las escuelas. Si necesitan tutorías las damos a aquellos chicos que tienen problemas de aprendizaje. Como Gobierno, trabajamos desde todos los equipos ministeriales para estar junto a los estudiantes, a los docentes y a las familias, tenemos un compromiso claro y en ese camino avanzamos”.

