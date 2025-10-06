EL ULTIMÁTUM DE DONALD TRUMP A ISRAEL Y HAMAS PARA «UNA PAZ DURADERA» EN LA FRANJA DE GAZA
El grupo terrorista palestino aceptó el plan del mandatario estadounidense que ahora pidió a las partes cumplir con el inmediato cese de hostilidades.
El pedido de Donald Trump a las partes
“Basándome en la declaración que Hamás acaba de emitir, creo que están listos para una paz duradera. Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de manera segura y rápida. En este momento, es demasiado peligroso hacerlo”, indicó el mandatario norteamericano a través de su red Truth Social.
“Ya estamos en conversaciones sobre los detalles que deben organizarse. Esto no es solo sobre Gaza, se trata de la tan buscada paz en Medio Oriente”, agregó Trump por el mismo medio.