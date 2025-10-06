RESISTENCIA UN AUTO QUEDÓ INCRUSTADO EN UN CANAL Y FUE ASISTIDO POR UNA RETROEXCAVADORA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El hecho ocurrió en la tarde del sábado en la intersección de avenida Mac Lean y calle Ushuaia.

Este sábado, alrededor de las 19 horas, efectivos de la División Patrulla Preventiva divisaron un vehículo Ford Ka de color rojo con su rueda delantera derecha incrustada en un canal, a la vera de la avenida Mac Lean.

Al llegar al lugar, se entrevistaron con la conductora, una mujer de 40 años, quien solicitó colaboración para retirar el vehículo. En ese momento, una máquina retroexcavadora que pasaba por el sitio, conducida por un ciudadano de 41 años, se detuvo para asistir en la maniobra.

Gracias a la colaboración del conductor de la maquinaria y el acompañamiento policial, el vehículo pudo ser retirado sin mayores inconvenientes. No se registraron personas lesionadas.

