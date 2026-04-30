LA ANMAT LOS ACABA DE PROHIBIR A ESTOS PRODUCTOS QUE PODES TENER EN TU CASA

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió el uso, la venta y la distribución de distintos productos de limpieza y dispositivos médicos en todo el país, tras constatar fallas en controles, ausencia de registros sanitarios y pérdida de trazabilidad en algunos casos.

En el Boletín Oficial se publicaron varias disposiciones firmadas por el titular del organismo, Luis Eduardo Fontana, que incluyeron la apertura de sumarios sanitarios y la notificación a autoridades de todo el país para reforzar los controles.

Uno de los casos apuntó a la firma Química El Regreso S.R.L., con sede en Lomas del Mirador, donde una inspección detectó productos domisanitarios sin autorización. Entre los artículos observados figuraron soluciones de hipoclorito de sodio para desinfección de superficies y piscinas, limpiavidrios y alcohol al 70% listos para usar, todos bajo la marca LOMIR.

Según la Disposición 2406/2026 , estos productos no contaban con garantías de eficacia ni seguridad, por lo que se ordenó su retiro inmediato del mercado hasta que regularicen su situación. Además, se inició un sumario contra la empresa y su director técnico por presuntas infracciones a la normativa vigente.

En paralelo, mediante la Disposición 2417/2026 , el organismo intervino ante la pérdida de un equipo médico de litotricia intravascular, marca Shockwave Medical, que se encontraba en consignación en el Hospital Fernández. Tras no poder localizarlo, se resolvió prohibir su uso y circulación, ya que quedó fuera del control del titular de registro y se desconoce su estado.

Otra medida, la Disposición 2419/2026 , surgió tras una inspección en la distribuidora Soloimportacion S.R.L., en la Ciudad de Buenos Aires. Allí se detectaron dispositivos médicos importados sin registro en el país y sin identificación del responsable local.

Entre los productos cuestionados se encontraron kits introductores, catéteres angiográficos y guías, todos con etiquetado incompleto o sin la información exigida por la legislación argentina. Ante esta situación, se prohibió su comercialización hasta que obtengan la autorización correspondiente y se abrió un sumario contra la empresa y su director técnico.

Las actuaciones también fueron comunicadas a autoridades sanitarias provinciales y organismos de defensa del consumidor para ampliar el alcance de las medidas y evitar la circulación de estos productos fuera de norma.