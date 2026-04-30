COMBUSTIBLES: SUBEN LOS IMPUESTOSY HAY INCERTIDUMBRE POR EL PRECIO DE LA NAFTA EN SURTIDORES

Cuáles son los aumentos en los impuestos al combustible

A partir de este viernes 1 de mayo, se aplicarán incrementos en los tributos sobre las naftas y el gasoil:

Naftas: El ajuste será de $10,398 en el impuesto a los combustibles líquidos y de $0,637 en el impuesto al dióxido de carbono.

Gasoil: Las subas serán de $9,269 (con un adicional diferencial de $5,019) y de $1,056 en el tributo ambiental.

A pesar de estas subas, el Ejecutivo decidió postergar hasta el 1 de junio de 2026 los incrementos remanentes correspondientes a las actualizaciones pendientes de 2024 y 2025. El objetivo oficial de este diferimiento es «administrar el impacto» sobre los precios y sostener un sendero fiscal que no afecte el crecimiento económico.