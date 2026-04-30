ASISTENCIA EN EL IMPENETRABLE: AYUDA ALIMENTARIA Y SANITARIA LLEGA A ZONAS AISLADAS POR LA CRECIDA

En medio de la emergencia hídrica que afecta a El Impenetrable chaqueño, pobladores de parajes y localidades aisladas comenzaron a recibir asistencia alimentaria, sanitaria y productiva para afrontar las consecuencias de las intensas lluvias y la crecida del río Bermejito.

Uno de los puntos alcanzados es Pozo del Gato, dentro de la jurisdicción de El Sauzalito, aunque el operativo también se extiende a otras zonas como Comandancia Frías, Misión Nueva Pompeya y Fuerte Esperanza. En varios de estos lugares, las comunidades permanecen con accesos limitados tras precipitaciones que superaron los 250 milímetros, generando anegamientos y dificultades para la circulación.

La ayuda incluye la entrega de módulos alimentarios del programa Ñachec, forraje para animales y asistencia sanitaria destinada tanto a pobladores criollos como a comunidades originarias . En paralelo, equipos técnicos trabajan en el acompañamiento a pequeños y medianos productores, especialmente en la atención del ganado, una de las principales fuentes de sustento en la región.

El despliegue también contempla tareas logísticas para llegar a sectores de difícil acceso, como El Caudillo, La Ensenadita y Lagunita, donde las condiciones del terreno complican el ingreso por vía terrestre.

La situación en la región continúa siendo crítica debido al impacto del fenómeno climático, por lo que las acciones se sostienen en el territorio con el objetivo de garantizar asistencia básica y contener a las comunidades afectadas.