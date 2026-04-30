MODALIDAD A DISTANCIA LA UNNE APROBÓ LA CREACIÓN DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL

Fruto de un trabajo articulado entre la Facultad de Humanidades y entidades profesionales de las provincias de Chaco, Corrientes y Formosa, el Consejo Superior de la UNNE aprobó la creación de la carrera de grado «Licenciatura en Trabajo Social», modalidad a distancia, que contará un título intermedio de «Tecnicatura en Formulación de Proyectos Sociales». Resaltaron que la nueva carrera permitirá «jerarquizar» la formación profesional en toda la región.

La nueva carrera ya había sido aprobada a finales del año pasado por parte del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades, y ahora logró el aval unánime por parte del Consejo Superior.

Será una oferta académica mayoritariamente a distancia, con algunos módulos en modalidad presencial, que ofrecerá un título de pre-grado de «Tecnicatura Universitaria en Formulación de Proyectos Sociales» planificada para ser cursada en 3 años, y el título de grado de «Licenciatura en Trabajo Social», estructurada para ser cursada en 5 años.

El plan de estudios propuesto contempla un abanico de asignaturas vinculadas a las Ciencias Humanas y Sociales, con un total de 34 unidades curriculares totales entre obligatorias y optativas. Para el título intermedio son 21 unidades.

La carga horaria total de la Tecnicatura será de 1.542 horas reloj, mientras que la Licenciatura en Trabajo Social comprende un total de 2586 horas.

«Estamos muy contentos de sumar esta carrera a la UNNE», resaltó la Decana de la Facultad de Humanidades de la UNNE, Prof. Graciela Beatriz Guarino.

Comentó que surgió de una iniciativa presentada a la Facultad por parte de los colegios profesionales de trabajadores sociales de Chaco y Corrientes, y del Consejo Profesional de Asistentes Sociales de Formosa, quienes manifestaron la necesidad de jerarquizar su formación de base para la intervención social con una carrera universitaria.

En las provincias antes mencionadas, las instancias de formación disponibles son de carácter terciario, requiriendo instancias de ciclos complementarios para lograr la formación de grado en universidades de otras provincias. En el NEA la única opción académica la desarrolla la Universidad Nacional de Misiones de manera presencial.

«La Licenciatura en Trabajo Social no sólo aspira a ser una propuesta académica para la formación de perfiles profesionales con excelencia y sólida base ética, también busca posicionar a nuestra Universidad como un actor central en la gestión de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos», señaló.

Agregó que «en el escenario de la complejidad social que transitamos y de constante vulneración de derechos colectivos, la formación de profesionales que intervengan en el territorio para diagnosticar, analizar e investigar carencias sociales, asistiendo, manejando conflictos y ejerciendo mediación es nuestra responsabilidad como institución de estudios superiores».

La Prof. Guarino resaltó la labor del equipo de profesionales de Trabajo Social que trabajaron de manera colaborativa con la Subsecretaría de Asuntos Académicos de la Facultad, a cargo de la Prof. Claudia Beatriz González, en los distintos espacios de trabajo y acciones que permitieron llegar a los acuerdos necesarios para el diseño de una propuesta de excelencia.

Para concluir, expuso su satisfacción de poder cerrar su gestión a cargo del Decanato de la Facultad de Humanidades y su participación en el Consejo Superior de la UNNE con la aprobación de la Licenciatura en Trabajo Social.

“Una deuda histórica para la región”

En la Sesión del Consejo Superior estuvieron presentes representantes del Colegio de Profesionales de Trabajo Social del Chaco, el Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Corrientes y el Consejo Profesional de Asistentes Sociales de la Provincia de Formosa, quienes celebraron la decisión de creación de la nueva carrera.

«La Licenciatura en Trabajo Social permite saldar una deuda histórica para la región y el país», destacó Karina Ojeda, directiva del Colegio de Profesionales de Trabajo Social del Chaco y vicepresidenta de la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales del Servicio Social, entidad que nuclea a 25 colegios profesionales del país.

Señaló que es un gran beneplácito la aprobación de la nueva carrera, a 12 años de la sanción de la Ley de Trabajo Social, N°27.072, que plantea jerarquizar la profesión y que quienes ejerzan el trabajo en el territorio sean licenciados y/o licenciadas en Trabajo Social, pero Corrientes, Chaco y Formosa eran las únicas provincias del país que no contaban con opciones formativas de grado universitario.

Consideró que «ahora podemos decir que a futuro tendremos profesionales que ejerzan en territorio y en las instituciones» y agregó que la alianza que vienen concretando entre las organizaciones ahora se fortalecerá con la participación de la Universidad, y en beneficio de toda la sociedad que contará con profesionales con formación de máxima calidad.

«En nombre de las organizaciones del país y en especial de los colegios y consejos profesionales Chaco, Corrientes y Formosa agradecemos la aprobación de la nueva carrera de grado, que es algo histórico», finalizó.

Por su parte, el Rector de la UNNE destacó el esfuerzo realizado para el diseño de la Licenciatura en Trabajo Social y señaló que el gran desafío es comprometer el esfuerzo para el financiamiento de la flamante carrera de grado.

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