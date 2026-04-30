ANTES DE FIN DE AÑO, RESTAURARAN LA HISTORICA Y SIMBOLICA CHIMENEA DE FONTANA

El gobernador Leandro Zdero y el intendente de Fontana, Fernando Cuadra, firmaron un convenio para avanzar en la restauración y puesta en valor de la histórica chimenea, un monumento emblemático del patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

La intervención será financiada por el Gobierno provincial a través de Lotería Chaqueña, mientras que el municipio tendrá a su cargo la administración de la obra.

Leandro Zdero.

El acuerdo contempla trabajos integrales de reparación y mantenimiento para preservar la estructura y refuncionalizar el predio, que actualmente se encuentra cerrado, debido al riesgo que representa. Las tareas incluirán intervenciones tanto internas como externas, con el objetivo de garantizar la seguridad en la zona y recuperar un espacio clave para la comunidad.

Durante el acto, el martes la tarde, el gobernador destacó la importancia simbólica de la chimenea como «un emblema que marca una etapa de gran desarrollo y generación de empleo en la ciudad», y remarcó que su recuperación permitirá poner en valor la historia local y proyectar nuevas acciones a futuro. Asimismo, subrayó que la obra requiere un abordaje cuidadoso por tratarse de un monumento histórico.

Por su parte, el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masin, resaltó el trabajo articulado con los municipios y afirmó que «los recursos provenientes del juego legal, seguro y responsable se traducen en obras concretas para la comunidad», celebrando la posibilidad de acompañar esta iniciativa.

Histórica chimenea de Fontana.

A su turno, el intendente Fernando Cuadra valoró la firma del convenio y señaló que la chimenea «forma parte de la identidad de Fontana». Además, adelantó que se iniciará el proceso administrativo de licitación para la ejecución de la obra, la cual contará con participación de empresas y mano de obra local. «No se trata solo de reparar la estructura, sino de recuperar todo el casco céntrico histórico de la ciudad», sostuvo.

La intervención se enmarca en una política provincial orientada a la recuperación de espacios públicos y del patrimonio histórico en todo el territorio chaqueño. Tras más de tres años de permanecer cerrado el sector, se prevé que los trabajos finalicen antes de fin de año.