VILLA RIO BERMEJITO  HALLAN PAQUETES CON PRESUNTA DROGA EN ZONA RURAL

Efectivos viales encontraron dos bultos sospechosos durante un rastrillaje cerca del acceso a Villa Río Bermejito.

Durante un operativo de control en la ruta provincial N°3, personal de la Patrulla Vial del Interior detectó dos paquetes rectangulares envueltos en nylon, que contenían una sustancia aparentemente ilícita.

El hallazgo se produjo en una zona de pastizales y se espera la llegada de equipos especializados para realizar las pruebas de campo y confirmar de qué se trata. Según las primeras averiguaciones, el hecho estaría relacionado con un procedimiento realizado horas antes, donde se había secuestrado una camioneta y demorado a dos personas. Las tareas de rastrillaje continúan en la zona.

