LA LEONESA DETENIDOS Y SECUESTROS EN UNA CAUSA POR ABIGEATO

Incautaron tres vacunos y una escopeta.

Este martes a las 12, el marco de una investigación por supuesto abigeato, personal del Departamento de Seguridad Rural Metropolitana, junto al Departamento Rural de General San Martín, llevó adelante un operativo judicial en un establecimiento rural, de 170 hectáreas, ubicado en el Paraje El Kia.

Durante la requisa de los inmuebles y el control de rodeo general de hacienda, se verificaron 213 bovinos de distintas categorías y pelajes, obteniéndose resultados positivos. Secuestraron dos vaquillas y una ternera denunciadas.

En el procedimiento fue aprehendido un hombre de 27 años por supuesto abigeato. Además, se secuestró una escopeta calibre 16 con 12 cartuchos.

