RESISTENCIA DETIENEN A UN HOMBRE CUANDO INTENTABA FORZAR UNA CAMIONETA

El ciudadano fue notificado de su aprehensión por “Supuesto Robo en Grado de Tentativa”.

Efectivos de la División Delitos Contra la Propiedad lograron la aprehensión de un hombre que intentaba abrir una camioneta en pleno centro de la ciudad. El procedimiento ocurrió cerca del mediodía, en la intersección de la calle Mitre y La Rioja, cuando el personal realizaba patrullajes preventivos cuando notaron a un ciudadano intentando abrir la puerta de una Toyota SW4 con un destornillador.

Al notar la presencia policial, el hombre intentó huir, pero fue interceptado a pocos metros y luego de identificarlo, procedieron a secuestrar el destornillador que llevaba consigo. Mediante las cámaras de seguridad de la zona, establecieron que el detenido había llegado en una motocicleta Yamaha Fazer 150, que también fue incautada.

El hombre fue trasladado a la Comisaría Segunda junto con los secuestros y fue notificado por “Supuesto Robo en Grado de Tentativa”.

