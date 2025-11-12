PORTUGAL: EL GOBERNADOR ZDERO FORTALECIÓ LAZOS INSTITUCIONALES EN LISBOA JUNTO AL NORTE GRANDE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En el marco de la agenda internacional del Norte Grande, el gobernador Leandro Zdero participó junto a representantes de Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán y Formosa de una reunión con autoridades de la Cámara Municipal de Lisboa, donde fueron recibidos por el embajador argentino en Portugal, Federico Barttfeld.

Durante el encuentro, las delegaciones provinciales y las autoridades portuguesas estrecharon vínculos de cooperación institucional, con el objetivo de fortalecer el intercambio productivo, cultural, tecnológico y educativo entre las regiones.

La reunión se desarrolló a través de la Secretaría de Relaciones Internacionales de Lisboa, encabezada por el secretario municipal Alberto Laplaine Guimarães, quien destacó la voluntad del gobierno local de abrir nuevas oportunidades de colaboración y cooperación con las provincias del Norte argentino.

En este contexto, los representantes del Norte Grande presentaron las potencialidades productivas, industriales y logísticas de la región, haciendo hincapié en el crecimiento de las exportaciones, la generación de energía limpia, el desarrollo agroindustrial y las oportunidades de inversión en infraestructura.

Lisboa se mostró especialmente interesada en las políticas de desarrollo regional implementadas en el Norte argentino, que promueven la integración territorial y la complementariedad económica entre provincias.

El gobernador Leandro Zdero subrayó que este tipo de gestiones son pasos concretos hacia la inserción internacional de la producción chaqueña y del Norte Grande, fortaleciendo la presencia argentina en mercados europeos: “Estamos mostrando al mundo el potencial productivo del Chaco y del Norte Grande, generando oportunidades de inversión y apertura de nuevos mercados para nuestros emprendedores y productores. Este trabajo conjunto nos permite proyectar una región más integrada y competitiva en el escenario internacional”, concluyó.

