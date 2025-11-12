RESISTENCIA EFECTIVOS HALLARON UNA VALIJA EXTRAVIADA EN LA TERMINAL DE ÓMNIBUS
El propietario se lo había olvidado al salir del lugar y ya fue restituido.
Este mediodía, a eso de las 12:50, agentes de la División Atención a Personas con Discapacidad realizaban recorridas preventivas cuando hallaron una valija en la vereda de la Terminal de Ómnibus de Resistencia. Al inspeccionar su interior, constataron que contenía prendas de vestir, y tras realizar averiguaciones establecieron que el dueño se retiró minutos antes del lugar.
Inmediatamente procedieron al secuestro de la valija hasta determinar su procedencia y posteriormente, alrededor de las 13:15, el propietario se presentó en la unidad para acreditar la pertenencia del objeto.