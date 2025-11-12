ALLANAMIENTO EN VILLA DEL OESTE: SECUESTRARON COCAÍNA Y DETUVIERON A UN HOMBRE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Durante un operativo antidrogas en una vivienda, efectivos encontraron más de 35 gramos de cocaína fraccionada lista para la venta.

El procedimiento se realizó en una casa del barrio Villa del Oeste, donde los agentes de la División Microtráfico Metropolitana incautaron 156 envoltorios con cocaína, recortes de polietileno, anotaciones y un cuchillo.

En el lugar fue detenido un hombre que, además, tenía pedido de captura vigente por otra causa. Todo lo secuestrado quedó a disposición de la Fiscalía Antidrogas interviniente, que continúa con la investigación para determinar el alcance del negocio ilegal.

