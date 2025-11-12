BARRANQUERAS RECUPERAN UNA BOMBA DE AGUA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Fue restituida a su propietario.

Este martes a las 12:30 efectivos de la Comisaría Tercera de la ciudad portuaria, logró recuperar una bomba de agua que había sido sustraída en horas de la madrugada del domicilio de un hombre de 59 años, en el barrio 150 Viviendas de Barranqueras.

Tras tareas investigativas, los agentes tomaron conocimiento de que un sujeto intentaba comercializar el elemento en distintos domicilios del barrio 110 Viviendas. Al llegar al lugar, el individuo huyó rápidamente al notar la presencia policial, despojándose del objeto.

La bomba fue secuestrada y trasladada a la unidad, y posteriormente restituida a su propietario.

