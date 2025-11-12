ZDERO FUE RECIBIDO EN LA EMBAJADA ARGENTINA EN ESPAÑA Y FORTALECIÓ VÍNCULOS PARA EL DESARROLLO DEL CHACO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El gobernador Leandro Zdero fue recibido en la Embajada de Argentina en España, por Wenceslao Bunge Saravia, quien expresó su disposición para articular acciones que fortalezcan el crecimiento y desarrollo del país, y en particular de la provincia del Chaco. Durante el encuentro, se abordaron diversas estrategias para promover la inversión, el comercio y proyectos de cooperación internacional, con el objetivo de generar oportunidades de desarrollo económico y social para los chaqueños.

El gobernador Zdero también destacó la importancia de este tipo de gestiones y remarcó:“Contar con el respaldo y acompañamiento de la Embajada nos permite fortalecer los vínculos con España, avanzar en proyectos estratégicos y generar más oportunidades para la provincia del Chaco y sus ciudadanos.”

Por su parte, Bunge Saravia transmitió su compromiso de trabajar conjuntamente con el gobierno chaqueño para facilitar iniciativas que contribuyan al crecimiento y al posicionamiento de la provincia en el plano nacional e internacional.

Esta reunión se enmarca dentro de la agenda de la misión institucional de Zdero en España, orientada a atraer inversiones, consolidar relaciones internacionales y promover proyectos que impulsen el desarrollo productivo y social de la región.