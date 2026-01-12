VILLA RÍO BERMEJITO: EL GOBIERNO PROVINCIAL ACOMPAÑÓ EL LANZAMIENTO DE LA TEMPORADA DE VERANO 2026

Este fin de semana, el Festival del Río ofreció una destacada grilla de artistas, propuestas de gastronomía regional, espacios para emprendedores locales y la posibilidad de disfrutar de los atractivos naturales que caracterizan a Villa Río Bermejito. Miles de visitantes y la comunidad local compartieron música, sabores y celebraciones en un entorno natural que posiciona al destino como una alternativa turística de referencia en la temporada verano 2026.

El gobierno provincial, a través del Instituto de Cultura y del Instituto de Turismo del Chaco acompañaron junto al intendente local Omar Reis y al vicepresidente del Instituto de Deportes, Gabriel Pellegrini, el Festival del Río en Villa Río Bermejito, que se desarrolló en el Camping Municipal. Este evento marcó la apertura oficial de la Temporada Verano 2026 y se consolida como una de las propuestas más importantes del calendario turístico provincial.

La presencia institucional responde a una política de gestión basada en el trabajo territorial, uno de los lineamientos centrales impulsados por el gobernador Leandro Zdero, que promueve un Estado presente en cada punto de la provincia, acompañando el desarrollo del turismo como motor de generación de empleo y dinamización de las economías locales. En este contexto, el evento se convirtió también en una oportunidad para poner en valor el trabajo del sector privado, especialmente de hoteleros, gastronómicos, guías de turismo y prestadores de pesca, actores fundamentales para garantizar servicios de calidad y experiencias auténticas a quienes eligen el destino.



Como parte de la agenda, la presidente del Instituto de Turismo del Chaco, Verónica Mazzaroli, junto a Mario Zorrilla de Cultura, mantuvieron una reunión de trabajo con el intendente de Villa Río Bermejito, Omar Reis, con el objetivo de planificar acciones conjuntas que permitan seguir fortaleciendo y promoviendo el destino durante la Temporada Verano 2026, en articulación con el Instituto de Cultura y el Instituto del Deporte.

“Una temporada de verano planificada y exitosa impacta directamente en la ocupación hotelera, el movimiento gastronómico y la actividad de los prestadores turísticos, fortaleciendo el entramado productivo local y regional, y generando oportunidades de empleo para las comunidades anfitrionas”-remarcó Verónica Mazzaroli.

“Trabajamos en territorio porque creemos firmemente que el turismo se construye con presencia, diálogo y articulación. Una temporada de verano planificada y con eventos como el Festival del Río permite que los hoteles, los gastronómicos y los prestadores turísticos puedan trabajar, generando empleo y movimiento económico en cada localidad. Estos encuentros son fundamentales para promocionar el Destino Chaco y seguir posicionando a nuestra provincia como una opción turística atractiva durante el verano”.

Villa Río Bermejito, conocida como “La Perla del Impenetrable”, es uno de los destinos naturales más emblemáticos del Chaco y una alternativa elegida cada año por miles de familias que encuentran allí naturaleza, descanso y experiencias auténticas- finalizó Mazzaroli.

