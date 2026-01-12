ZDERO RECIBIÓ A DIEGO SANTILLI PARA AVANZAR EN LA REFORMA LABORAL, OBRAS Y TEMAS CLAVES PARA EL CHACO

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, recibió este martes al ministro del Interior, Diego Santilli y al secretario Gustavo Coria, en el marco de una agenda de trabajo centrada en la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y el esquema de compensaciones por el Impuesto a las Ganancias.

También se abordaron otros temas de interés para la provincia, vinculados al desarrollo productivo, la generación de empleo y la articulación con la Nación.

ZDERO: “EL PAÍS NO PUEDE QUEDARSE EN EL PASADO”

El gobernador Leandro Zdero expresó: “Para nosotros es muy importante recibir hoy al ministro Santilli. Venimos trabajando juntos, articulando puentes con el Gobierno nacional, y entendemos que el país no puede quedarse en el pasado. Si miramos la reforma laboral y hacia dónde quiere ir la Argentina, bajando el riesgo país y recuperando la matriz productiva de nuestra provincia, estamos en sintonía. Apostamos a una nueva ley de reforma laboral porque las viejas recetas siempre nos llevan a los mismos resultados. Tenemos que transitar un nuevo tiempo y estamos dispuestos a acompañar una agenda que apueste a una provincia que quiere seguir adelante”.

Acompañaron al gobernador Zdero la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño; el secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez; el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Julio Ferro; y el diputado nacional Guillermo Agüero.

SANTILLI DESTACÓ LA IMPORTANCIA DE LA REFORMA LABORAL

En el marco de la gira que inició en enero por distintas provincias, el ministro del Interior Diego Santilli visitó el Chaco y remarcó la necesidad de avanzar con la Ley de Reforma Laboral. “Durante la jornada conversamos con el gobernador Zdero sobre la importancia de que se apruebe una reforma laboral para modernizar el mercado de trabajo, fomentar la creación de empleo y acompañar el desarrollo productivo del país y de las provincias. No creo que ningún gobernador pueda estar en contra de una reforma laboral en la Argentina. Esta reforma va a ser muy importante para las provincias, va a dinamizar sectores claves como la energía, la minería, el agro, la industria del conocimiento y va a generar nuevos empleos”, afirmó.

Tras la reunión con el gobernador Zdero, Santilli continuará esta semana con una serie de encuentros con otros mandatarios provinciales. Entre ellos se encuentran los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes) e Ignacio Torres (Chubut). Además, en las próximas semanas están previstos encuentros con referentes de Misiones, Salta, Tucumán y Catamarca.

Finalizado el encuentro institucional, las autoridades realizaron una recorrida por el Puerto de Barranqueras, donde se interiorizaron sobre el funcionamiento actual y el potencial estratégico de la infraestructura portuaria para el desarrollo productivo y logístico del Chaco.

