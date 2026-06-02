PERSECUCION POLICIAL EN RESISTENCIA: DETUVIERON A TRES JOVENES Y SECUESTRARON UN ARMA DE FUEGO

Tres jóvenes fueron detenidos durante un operativo policial realizado en la zona sur de Resistencia, luego de una persecución que culminó con el secuestro de un arma de fuego, dos motocicletas y varios teléfonos celulares.

El procedimiento lo llevaron adelante efectivos de la Comisaría Novena en el marco de tareas investigativas relacionadas con distintos hechos delictivos ocurridos recientemente en la capital chaqueña.

Según informaron fuentes policiales, el operativo tuvo lugar entre la noche del domingo y la madrugada del lunes en inmediaciones de avenida Lonardi al 3700. Allí, personal del Servicio Externo detectó a tres hombres que se desplazaban a alta velocidad en dos motocicletas y con los rostros cubiertos, una actitud que despertó sospechas.

Al advertir la presencia policial y recibir la voz de alto, los motociclistas hicieron caso omiso e intentaron darse a la fuga. Esto derivó en un breve seguimiento controlado, en el que participaron varios móviles policiales, hasta lograr interceptarlos y demorarlos.

Durante la requisa de seguridad, los uniformados descubrieron que uno de los detenidos llevaba escondida entre sus prendas una pistola calibre 22. Además, el arma tenía una munición percutada alojada en el tubo cañón, por lo que fue inmediatamente secuestrada.

También fueron incautadas las dos motocicletas en las que circulaban los sospechosos y los teléfonos celulares que tenían en su poder, elementos que ahora forman parte de la investigación.

La causa fue caratulada como «Supuesta Infracción al Artículo 189 Bis del Código Penal Argentino», que sanciona la tenencia ilegal de armas de fuego. Mientras tanto, continúan las diligencias judiciales y las pericias correspondientes para determinar si los detenidos guardan relación con otros hechos investigados en la ciudad.