CHACO IMPLEMENTA EL PROGRAMA NACIONAL DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA ESCOLAR

La iniciativa busca brindar herramientas a docentes, directivos y familias para promover el bienestar emocional, fortalecer los vínculos y generar entornos de aprendizaje más saludables en las escuelas chaqueñas.

El Ministerio de Educación lanzó el Programa Nacional de Habilidades Socioemocionales (HASE), una propuesta impulsada por la Secretaría de Educación de la Nación que tiene como objetivo fortalecer la convivencia escolar y el desarrollo integral de los estudiantes mediante la enseñanza y el aprendizaje de competencias socioemocionales.

La jornada de formación se desarrolló el pasado viernes, en el teatro del Colegio Nuestra Señora de Itatí de Resistencia y estuvo destinada a equipos directivos y docentes de instituciones educativas de gestión estatal y privada de los niveles Inicial, Primario y Secundario pertenecientes a las regionales educativas 10 A, B y C. Participaron de la actividad la subsecretaria de Educación del Chaco, Isabel Sanchuk; la coordinadora de Fortalecimiento para la Educación Integral y el Desarrollo Socioemocional de la Secretaría de Educación de la Nación, Lorena Bettinelli; y las integrantes del equipo nacional del programa HASE, María Pía Abrahan y Mariana Morales Fuentes. También acompañaron autoridades provinciales del sistema educativo.



Durante la apertura, Sanchuk destacó la importancia de trabajar sobre las habilidades socioemocionales dentro de las instituciones educativas. En ese sentido, señaló que esta propuesta responde a una línea de trabajo impulsada por la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, para fortalecer aspectos fundamentales vinculados a los vínculos, el acompañamiento y la convivencia escolar.

“Todas las realidades que se viven dentro de las instituciones tienen que ver precisamente con los vínculos, con el acompañamiento y con el estar. La relación que se establece entre docentes y estudiantes se construye a partir de estas habilidades socioemocionales que necesitamos seguir fortaleciendo”, expresó la funcionaria.

Asimismo, remarcó que el programa permitirá generar estrategias para construir una convivencia sana y un clima escolar positivo. “Creemos que estos espacios fortalecerán las actividades que necesitamos para consolidar los vínculos y lograr un buen clima dentro de cada una de las instituciones educativas de la provincia”, afirmó.

Por su parte, María Abrahan destacó que el abordaje de las emociones resulta indispensable para el aprendizaje. “No hay aprendizaje posible si no pensamos primero en los sentimientos y en aquello que sienten nuestros estudiantes. La expectativa es poder brindar herramientas concretas a docentes y directivos para abordar estas temáticas”, sostuvo.



A su turno, Lorena Bettinelli valoró el trabajo articulado entre Nación y Provincia para implementar la propuesta y señaló que este primer encuentro presencial representa el inicio de un trayecto formativo que continuará desarrollándose en las instituciones educativas chaqueñas. La directora suplente del Jardín Maternal y de Infantes Nº 55 de Fontana, Claudia Ojeda, también compartió su experiencia durante la capacitación y destacó la importancia de incorporar nuevas estrategias para acompañar a los niños y sus familias. “Trabajamos permanentemente con las emociones de nuestros alumnos y este programa nos permitirá sumar herramientas para fortalecer ese acompañamiento”, manifestó.



El Programa Nacional de Habilidades Socioemocionales depende de la Subsecretaría de Políticas e Innovación Educativa de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano de la Nación y se implementa en articulación con las jurisdicciones educativas de todo el país. Su finalidad es favorecer el bienestar personal, fortalecer la convivencia pacífica y mejorar las condiciones para el aprendizaje en las escuelas.

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