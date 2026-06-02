DOS NIÑOS DE CASTELLI EN ARGENTINOS JUNIORS Y SUEÑAN EN GRANDE

Talentos de la escuelita La Juanita viven una experiencia formativa en Buenos Aires

Dos niños futbolistas de Juan José Castelli están dando un importante paso en su formación deportiva al participar de entrenamientos en Buenos Aires, más precisamente en el ámbito del club Argentinos Juniors.

Se trata de Alexander “Rulo” González y Juan Cruz Kammerer, quienes surgieron de la escuelita de fútbol del barrio La Juanita y hoy tienen la oportunidad de mostrarse y capacitarse en un entorno de mayor exigencia y proyección.

UNA EXPERIENCIA CLAVE PARA SU CRECIMIENTO

Los niños se encuentran entrenando en el predio vinculado a Argentinos Juniors, en la zona de Once, donde están incorporando nuevos conocimientos, técnicas y experiencias que fortalecen su desarrollo futbolístico.

Este tipo de oportunidades resulta fundamental para jugadores del interior, ya que les permite medirse en otros contextos, mejorar su rendimiento y acercarse al alto nivel competitivo.

EL ORGULLO DE REPRESENTAR A CASTELLI

Tanto González como Kammerer representan no solo a su institución de origen, sino también a toda la comunidad de Castelli, que sigue de cerca el crecimiento de sus jóvenes talentos.

Desde la escuelita La Juanita destacaron el esfuerzo, la constancia y el compromiso de los jugadores, valores que hoy les permiten dar este importante paso en su carrera.

EL SUEÑO DE LLEGAR AL FÚTBOL PROFESIONAL

La presencia de estos niños en Argentinos Juniors alimenta la ilusión de seguir creciendo dentro del fútbol y, en un futuro, poder alcanzar el nivel profesional.

Historias como estas reflejan el potencial que existe en el interior del Chaco y la importancia de acompañar el desarrollo deportivo desde las bases.

Sin dudas, una experiencia que marca el inicio de un camino lleno de desafíos, pero también de grandes oportunidades.

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