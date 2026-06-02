SECHEEP AMPLÍA EL SERVICIO ELÉCTRICO EN EL PARAJE LAS HACHERAS Y SUMA NUEVOS USUARIOS A LA RED

En el marco del plan de fortalecimiento de la infraestructura energética en zonas rurales de la provincia, Secheep continúa ejecutando obras que permiten mejorar la calidad del servicio y ampliar el acceso a la energía eléctrica para más familias chaqueñas.

En esta oportunidad, personal técnico de la empresa llevó adelante la extensión de una nueva línea eléctrica en el paraje Las Hacheras, una intervención que posibilita la incorporación de nuevos usuarios al sistema y responde a una demanda histórica de los habitantes de la zona.

El presidente de Secheep, José Bistoletti, destacó la importancia de estas acciones para garantizar igualdad de oportunidades y promover el desarrollo de las comunidades rurales. “Seguimos trabajando para que más familias tengan acceso a un servicio esencial como la energía eléctrica. Estas obras representan una mejora concreta en la calidad de vida de los pobladores y fortalecen el arraigo en cada rincón de la provincia”, señaló.

La ampliación de la red permitirá que nuevas viviendas cuenten con suministro eléctrico seguro y estable, facilitando el acceso a mejores condiciones de habitabilidad, educación, comunicación y desarrollo productivo.

Desde la empresa energética provincial remarcaron que estas intervenciones forman parte de una política sostenida de inversión y expansión de la red eléctrica, con especial atención a los sectores rurales y parajes alejados de los centros urbanos.

La llegada de la energía eléctrica no solo mejora la vida cotidiana de las familias beneficiadas, sino que también impulsa el crecimiento de las actividades productivas y genera nuevas oportunidades para el desarrollo local.

Con estas obras, Secheep reafirma su compromiso de seguir acercando servicios esenciales a cada comunidad, consolidando una red energética más inclusiva y eficiente para todos los chaqueños.

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