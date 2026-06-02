EL GOBIERNO PROVINCIAL ANUNCIO PAGO DEL AGUINALDO

El Gobierno provincial informó que el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente al sexto mes del año, será acreditado el próximo martes 16 de junio para todos los trabajadores activos de la administración pública provincial y para el sector pasivo.

De esta manera, los fondos estarán disponibles para su retiro a través de la red de cajeros automáticos a partir de las 21 horas de esa misma jornada, permitiendo que miles de familias chaqueñas puedan contar con este ingreso adicional. La medida representa una importante inversión por parte del Estado provincial y ratifica el compromiso de la gestión de garantizar el cumplimiento de las obligaciones salariales en tiempo y forma, brindando previsibilidad a los trabajadores y jubilados de toda la provincia.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron el esfuerzo realizado para asegurar el pago del medio aguinaldo en las fechas previstas, en un contexto económico complejo, priorizando la administración responsable de los recursos públicos y el acompañamiento a los empleados estatales y a los sectores pasivos.

Asimismo, señalaron que la acreditación del SAC permitirá fortalecer el consumo interno y dinamizar la actividad económica en distintos puntos de la provincia, beneficiando tanto a los comercios como a las economías regionales.

Con esta medida, el Gobierno provincial continúa avanzando en una política de ordenamiento financiero que posibilita cumplir con los compromisos asumidos y brindar certidumbre a los trabajadores chaqueños.