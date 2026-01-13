ANSES: CÓMO ESTARÁN CONFORMADOS LOS CALENDARIOS DE HABERES DE ENERO

Cómo estarán conformados los calendarios de haberes de enero.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para enero, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones.

Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.