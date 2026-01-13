Mar. Ene 13th, 2026

ANSES: CÓMO ESTARÁN CONFORMADOS LOS CALENDARIOS DE HABERES DE ENERO

El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el primer mes del año próximo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para enero, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones.

Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.

Calendario de pagos para jubilaciones y pensiones en enero

Calendario de pago de jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 09 de enero
  • DNI terminados en 112 de enero
  • DNI terminados en 213 de enero
  • DNI terminados en 314 de enero
  • DNI terminados en 415 de enero
  • DNI terminados en 516 de enero
  • DNI terminados en 619 de enero
  • DNI terminados en 720 de enero
  • DNI terminados en 821 de enero
  • DNI terminados en 922 de enero

Calendario de pago de jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 123 de enero
  • DNI terminados en 2 y 326 de enero
  • DNI terminados en 4 y 527 de enero
  • DNI terminados en 6 y 728 de enero
  • DNI terminados en 8 y 929 de enero

Calendario de pagos para las asignaciones en enero

Calendario de pagos — Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 09 de enero
  • DNI terminados en 112 de enero
  • DNI terminados en 213 de enero
  • DNI terminados en 314 de enero
  • DNI terminados en 415 de enero
  • DNI terminados en 516 de enero
  • DNI terminados en 619 de enero
  • DNI terminados en 720 de enero
  • DNI terminados en 821 de enero
  • DNI terminados en 922 de enero

Calendario de pagos — Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 012 de enero
  • DNI terminados en 113 de enero
  • DNI terminados en 214 de enero
  • DNI terminados en 315 de enero
  • DNI terminados en 416 de enero
  • DNI terminados en 519 de enero
  • DNI terminados en 620 de enero
  • DNI terminados en 721 de enero
  • DNI terminados en 822 de enero
  • DNI terminados en 923 de enero

Calendario de pagos — Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 114 de enero
  • DNI terminados en 2 y 315 de enero
  • DNI terminados en 4 y 516 de enero
  • DNI terminados en 6 y 719 de enero
  • DNI terminados en 8 y 920 de enero

Calendario de pagos — Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de documento: 14 de enero al 12 de febrero

Calendario de pagos — Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Todas las terminaciones de documento: 12 de enero al 12 de febrero

