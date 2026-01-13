RECUERDAN CRONOGRAMA DE ACTOS DE OFRECIMIENTO DE CARGOS DE NIVEL PRIMARIO- FEBRERO 2026

El Ministerio de Educación recuerda a los docentes inscriptos en los concursos de Ingreso, Traslado y Reincorporaciones del Nivel Primario el cronograma de los actos de ofrecimiento de cargos correspondientes al mes de febrero de 2026.

Los actos se realizarán en el Centro de Convenciones del Domo del Centenario, en la ciudad de Resistencia, en el horario de 8:00 a 13:00 y desde las 14:00 horas hasta finalizar, de acuerdo al orden y cantidad de aspirantes convocados en cada jornada.

El cronograma establecido es el siguiente:

-Traslado Definitivo – Maestros de Grado: 2 y 3 de febrero.

-Traslado Definitivo – Maestros de Grado Adultos y Educación Física: 3 de febrero (turno tarde).

-Ingreso – Maestros de Grado de Educación Primaria Común: 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 de febrero.

-Ingreso – Maestros de Grado Adultos: 13 de febrero.

-Ingreso -Educación Física: 14 de febrero.

Desde la cartera educativa se solicita a los docentes concurrir en la fecha y horario asignados, con la documentación correspondiente, para asegurar el normal desarrollo de los actos y la transparencia en el acceso a los cargos.

Para mayor información o consultas, los interesados pueden dirigirse a las sedes de las Juntas de Clasificación de Nivel Primario:

-Presidencia Roque Sáenz Peña: Chacabuco 310 (calle 5 esquina 8, planta baja). Celular: 3644-549053.

-Resistencia: Ministerio de Educación, Gobernador Bosch 99. Teléfono: 3624-414983.

Relacionado