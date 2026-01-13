AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO
Martes 13 de enero.
9:30 Hs- En el Polideportivo Jaime Zapata, lanzamiento de actividades de verano para los Adultos Mayores.
En 📍Puerto Vilelas ⬇️
11:00 hs-Inauguración de remodelación de Plazoleta en el Barrio 60 Viviendas.
-IPDUV y Lotería Chaqueña.
Ubicación en maps: -27.506573760273398,
-58.942260734719596
🟡 Por la tarde:
En 📍Colonia Benítez ⬇️
18:30 hs- Acto en Cooperativa Tabacalera y Agropecuaria del Chaco, más la entrega de maquinarias.
-Ministerio de Producción.
Ubicación en maps: -27.31129100142813,
-58.99461232883