AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

Martes 13 de enero.

9:30 Hs- En el Polideportivo Jaime Zapata, lanzamiento de actividades de verano para los Adultos Mayores.

En 📍Puerto Vilelas ⬇️

11:00 hs-Inauguración de remodelación de Plazoleta en el Barrio 60 Viviendas.

-IPDUV y Lotería Chaqueña.

Ubicación en maps: -27.506573760273398,

-58.942260734719596

🟡 Por la tarde:

En 📍Colonia Benítez ⬇️

18:30 hs- Acto en Cooperativa Tabacalera y Agropecuaria del Chaco, más la entrega de maquinarias.

-Ministerio de Producción.

Ubicación en maps: -27.31129100142813,

-58.99461232883

