LOS ATRAPARON CON DOS AIRES ACONDICIONADOS SUSTRAIDOS A UNA ESCUELA

Sucedió anoche a eso de las 22. Personal de la Quinta Metropolitana detuvo a dos jóvenes, uno de 23 y otro de 26.

Los bienes pertenecen al establecimiento escolar E.E.P 596, ubicado en avenida Chaco y Fortín Loma Negra.

El trabajo investigativo recayó en manos de los motoristas de la comisaria jurisdiccional, quienes en la noche de ayer, recibieron información que dos sujetos tenían intenciones de comercializar los bienes sustraídos en avenida Chaco y Honduras.

Fueron hasta la zona y con vigilancia discreta aguardaron la presencia de los involucrados.

A eso de las 22, los vieron llegar y salieron de inmediato a su encuentro. Ambos fueron detenidos y llevados a la unidad junto a los secuestros.

Los aprehendidos fueron notificados de las actuaciones judiciales por “Supuesto Robo”, en tanto los electrodomésticos serán restituidos a la directora del establecimiento.-

Relacionado