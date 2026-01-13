INICIO DE LABOREO DE SUELO – CAMPAÑA 2026

La Secretaría de Producción y Desarrollo Social de la Municipalidad de Juan José Castelli dio inicio a las tareas de laboreo de suelo correspondientes a la Campaña 2026, destinadas a productores de la zona, como parte de las políticas de acompañamiento y fortalecimiento de la producción local.

🤝 A través de estas acciones, el Municipio colabora con las tareas agrícolas, brindando un servicio fundamental para los productores, especialmente para aquellos sectores de menores recursos que acceden al servicio, apostando al desarrollo productivo y al crecimiento de la economía local.

🌾 Los trabajos de preparación del suelo están orientados a la siembra de cucurbitáceas y pasturas, contribuyendo a mejorar las condiciones de producción y a potenciar la actividad agropecuaria.

🍉 La localidad de Zaparinqui, reconocida por ser primicia en la producción, venta y comercialización de frutas, continúa consolidándose como un punto estratégico en el desarrollo agrícola de la región.

📍 En esta oportunidad, las tareas de laboreo se llevaron adelante en la zona de El Quemado, donde fueron supervisadas por la delegada municipal, Mariana López, junto a la secretaria de Producción y Desarrollo Local, Jessica Kloster, quienes acompañaron los trabajos en la zona rural y destacaron la importancia de seguir fortaleciendo al sector productivo.

