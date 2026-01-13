CONFIRMAN QUE NO SE ELIMINARA EL REFRIGERIO PARA EMPLEADOS PUBLICOS

En medio de versiones que generaron preocupación entre los trabajadores de la administración pública chaqueña, el Gobierno provincial salió a llevar tranquilidad y confirmó que no se eliminará el refrigerio ni se quitarán bonificaciones. Así lo aseguró en exclusiva el propio ministro de Hacienda y Finanzas, Alejandro Abraam, quien calificó los rumores como «inciertos».

«No se va a tocar ningún beneficio para los trabajadores», afirmó a este medio el funcionario, despejando las dudas que se habían instalado en las últimas semanas sobre una eventual eliminación del refrigerio y otros adicionales salariales.

La aclaración surgió luego de la viralización de una circular del Ministerio de Hacienda, que fue interpretada erróneamente como un anticipo de recortes. Al respecto, Abraam explicó que el documento no implica una quita de beneficios, sino que apunta a reforzar los controles sobre el otorgamiento de bonificaciones, con el objetivo de garantizar un uso responsable y sostenible de los recursos públicos.

Según detalla la circular, se establecen lineamientos generales para el manejo presupuestario, en el marco de la Ley de Administración Financiera y los principios de legalidad, equilibrio fiscal, eficiencia en el gasto y responsabilidad financiera. En ese sentido, se instruye a las dependencias del Poder Ejecutivo, entes autárquicos y descentralizados a no disponer ni liquidar bonificaciones que no cuenten con respaldo técnico y presupuestario.

En diálogo exclusivo, Abraam ratificó que, bajo la gestión del gobernador Leandro Zdero, no está en análisis la eliminación del refrigerio , un beneficio que desde hace meses era motivo de rumores y versiones sin confirmación oficial.

Cabe recordar que el refrigerio consiste en una suma de dinero que se acredita mensualmente a cada trabajador estatal a través de la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco, y forma parte de las obligaciones salariales de la provincia.

De esta manera, el Gobierno provincial logró cerrar definitivamente las especulaciones y llevar tranquilidad a los empleados públicos, asegurando la continuidad del beneficio y descartando cualquier ajuste sobre los ingresos laborales.