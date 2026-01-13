MEIRIÑO DESMINTIÓ VERSIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN DE BONIFICACIONES Y EL REFRIGERIO DE EMPLEADOS PÚBLICOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La secretaria general de Gobierno, Carolina Meiriño, desmintió este martes las versiones que comenzaron a circular sobre una supuesta eliminación de bonificaciones y del refrigerio para los empleados públicos provinciales. La funcionaria fue contundente al calificar la información como falsa y aclaró que ningún trabajador ha sido notificado sobre la quita de beneficios. “Es falaz la información que está circulando”, afirmó.

Meiriño explicó que, en el marco del proceso de reorganización del Estado, se analizó la suspensión de algunas bonificaciones que habían sido otorgadas durante gestiones anteriores. “Hubo un festival de beneficios de muchos que no cumplían. Hoy somos cuidadosos, especialmente con las adscripciones, y cada ministerio otorga los beneficios de acuerdo a sus necesidades”, señaló.

Asimismo, negó categóricamente que se haya eliminado el refrigerio para los empleados públicos. “Salir a desmentir una mentira, es triste. Cada ministro es responsable de los beneficios del personal y lo sabe en su administración”, expresó.

Finalmente, la secretaria general de Gobierno llevó tranquilidad a los trabajadores y remarcó: “El beneficio que hoy tiene un trabajador lo va a seguir teniendo”.

