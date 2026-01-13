HOY ES MARTES 13 ¿QUÉ ACTIVIDADES EVITAR PARA NO TENER MALA SUERTE?

Cada martes 13 es una de las fechas más temidas por quienes creen en la mala suerte, y muchas personas evitan realizar actividades importantes durante esta jornada.

La idea de la mala suerte asociada al número 13 tiene raíces antiguas. En la tradición cristiana, el 13 está vinculado con la Última Cena, donde había 13 personas sentadas a la mesa: Jesús y sus 12 apóstoles. Según esta creencia, el invitado número 13 habría sido Judas, el traidor, lo que dio origen a la idea de que reunir a 13 personas podía traer desgracias.

En la mitología escandinava, el número también adquiere una connotación negativa. Allí se cuenta que Loki, el dios del engaño, fue el invitado número 13 en un banquete de dioses. Su presencia provocó una tragedia: la muerte de Balder, uno de los dioses más queridos, reforzando así la mala fama del 13.

QUÉ ACTIVIDADES EVITAN HACER LAS PERSONAS EN UN MARTES 13

Algunas de estas prácticas tienen orígenes antiguos, mientras que otras se adaptaron a la vida moderna. Entre las principales actividades que las personas evitan realizar en un martes 13, se destacan:

Casarse

Es la creencia más clásica: dice que un matrimonio iniciado en martes 13 está condenado a conflictos, infidelidades o separación. De allí surge el conocido refrán: «En martes 13, ni te cases ni te embarques».

Viajar

Quienes creen en la mala suerte suelen evitar viajes en un día 13, además no aceptarían sentarse en el asiento número 13 o tomar un vuelo que incluya ese número, con el objetivo de no exponerse a riesgos ni imprevistos.

Mudarse o hacer grandes cambios

Muchas personas prefieren no mudarse, comenzar una obra, firmar contratos importantes o tomar decisiones irreversibles en esta fecha, y optan por postergarlas «por las dudas».

Según las creencias populares, para evitar un mal día en martes 13 se recomienda no pisar primero con el pie izquierdo. También se aconseja evitar cruzarse con un gato negro, pasar por debajo de una escalera, romper un espejo, derramar sal sobre la mesa o abrir un paraguas dentro de casa.

QUÉ ES LA TRISCAIDECAFOBIA, EL MIEDO AL NÚMERO 13

La triscaidecafobia o trececafobia es el miedo irracional al número 13. La palabra triscaidecafobia proviene del griego y está compuesta por «treis», «kai» y «deka», que significan «tres», «y» y «diez» respectivamente, unida a a «fobia», que significa miedo.