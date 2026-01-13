ROBARON EN UNA ESCUELA Y FUERON DETENIDOS CUANDO INTENTABAN VENDER LOS MATERIALES

Dos jóvenes de 23 y 26 años fueron detenidos el lunes por la noche, luego de ser sorprendidos con dos aires acondicionados robados de una escuela primaria, en un hecho que generó indignación por tratarse de un establecimiento educativo.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 22, cuando personal de la Comisaría Quinta Metropolitana logró interceptar a los sospechosos, quienes tenían en su poder los electrodomésticos pertenecientes a la Escuela de Educación Primaria N° 596, ubicada en la intersección de avenida Chaco y Fortín Loma Negra.

La investigación estuvo a cargo de los motoristas de la dependencia jurisdiccional, quienes recibieron información de que dos sujetos intentaban comercializar los bienes sustraídos en la zona de avenida Chaco y Honduras. Ante esta situación, los efectivos montaron un operativo de vigilancia discreta en el lugar.

Minutos después de las 22, los policías observaron la llegada de los sospechosos y procedieron de inmediato a interceptarlos. Ambos fueron aprehendidos y trasladados a la unidad policial junto con los elementos recuperados.

Los detenidos fueron notificados de las actuaciones judiciales correspondientes por la causa «Supuesto Robo», mientras que los aires acondicionados serán restituidos a la directora del establecimiento escolar, afectado por el ilícito.