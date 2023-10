VILLA RIO BERMEJITO CONMOCIONADA POR UN NUEVO ROBO

Sorprenden la gran cantidad de sucesos delictivos que ocurren a diario, esta vez el turno fue para los apóstoles del ministerio Un Lugar Para Ti, de la localidad de Villa Río Bermejito, el hecho ocurrió aproximadamente a las 20 horas del día domingo. Este lamentable evento se suma a tantos otros que muestran la inseguridad de la localidad turística.



Según el informe policial WALTER DIAZ, domiciliado en el barrio 40 viviendas, denuncio que ayer entres las 19:45, se ausento del domicilio particular con su grupo familiar, para realizar la reunión religiosa, en la casa no quedo nadie, regresaron a las 23:00 horas, donde constaron que personas desconocidas sin ejercer violencia alguna le sustrajeron la suma de 2 millones de pesos y un anillo de oro con piedras. No se observaron daños en la abertura. Se puso en conocimiento hecho Fiscal en turno doctora RAQUEL MALDONADO quien dispuso intervención personal División Criminalistica y Division Investigaciones Castelli.

Relacionado