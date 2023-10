OPERATIVOS DE POLICÍA CAMINERA: 56 ALCOHOLEMIAS POSITIVAS, SECUESTRO DE ARMAS Y 243 INFRACCIONES

El fin de semana, Policía Caminera realizó operativos en todo el territorio provincial, con el fin de disminuir la siniestralidad y fortalecer la seguridad vial.

En toda la provincia, los controles de alcoholemia terminaron con 56 conductores con alcoholemia positiva. Asimismo, se intensificaron los operativos denominados Corredores Viales Seguros, donde retiraron animales sueltos de las rutas y caminos alternativos.

Por otro lado, se realizaron operativos con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en varios puestos de control de la provincia.

Tanto el sábado 30 como el domingo 1 se realizaron operativos de control de documentaciones y alcoholemia en Puerto Antequera, Puente General Belgrano y colectoras de las Rutas Nacionales 11 y 16.

En el kilómetro 1.014 y 1.012 de la Ruta Nacional N° 11 trabajaron junto a personal del Departamento Canes en un operativo vial y antinarcóticos.

Realizaron tanto el sábado como el domingo un operativo denominado Observador Vial, en inmediaciones del puente Chaco – Corrientes, para prevenir siniestros.

En otra intervención llevada a cabo sobre Ruta 11 y el cruce de María Sara demoraron a presuntos cazadores furtivos, e incautaron dos escopetas y un fusil, junto a animales silvestres faenados.

Efectivos de la fuerza participaron en la regulación del tránsito de eventos de los Juegos Evita 2023, en inmediaciones del Club Polideportivo Jaime Zapata.

Asimismo, realizaron cápsulas de seguridad vial a delegaciones deportivas de Chaco For Ever y Sarmiento. También se realizaron cortes y regulación del tránsito en inmediaciones del Club Chaco For Ever, para garantizar la seguridad en el encuentro futbolístico.

Secuestros y alcoholemia

En toda la provincia se incautaron 6 motocicletas por infracción al Código de Faltas.

Se registraron 3 siniestros viales, leves y graves y se labraron 243 infracciones a la Ley de Tránsito, también se detectaron 56 alcoholemias positivas.

Se retiraron dos animales sueltos de las rutas. Los operativos denominados corredores viales seguros continúan realizándose las 24 horas.

